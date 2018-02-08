В Нидерландах задержан российский банкир по делу о мошенничестве на 570 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«Сотрудниками МВД России установлено, что злоумышленник, являясь руководителем одной из кредитных организаций, совместно с соучастниками заключал кредитные договоры с так называемыми техническими заемщиками — компаниями, не осуществлявшими реальную финансово-хозяйственную деятельность», — рассказала Волк.



Ущерб от незаконных операций составил 570 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении обвиняемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «В настоящее время мужчина задержан компетентными органами Королевства Нидерланды, принимаются меры по его экстрадиции на территорию России», — добавила Волк.

По данным телеканала РЕН ТВ , банкиром оказался бывший собственник Витас Банка Василий Баринов.