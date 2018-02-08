Участники организованной группы из Москвы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности, предстанут перед судом. Об этом сообщается в четверг на сайте МВД.

Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности. Следствием установлено, что злоумышленники, используя реквизиты и счета фирм, зарегистрированных на подставных лиц, занимались незаконной банковской деятельностью, а именно осуществляли банковские операции без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно.

Так, три фигуранта уголовного дела совместно с неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, осуществляли операции по обналичиванию денежных средств юридических лиц за денежное вознаграждение. Доход, полученный злоумышленниками в результате противоправной деятельности, составил около 124 млн рублей.



Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Фигурантам предъявлено обвинение. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

