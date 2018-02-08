В Калужской области местная жительница признана виновной в хищении денежных средств у 132 клиентов банка. Об этом сообщается в четверг на сайте МВД.

В производстве отдела по расследованию преступлений в кредитно-финансовой и бюджетной сферах следственной части следственного управления УМВД России по Калужской области находилось уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Предварительным следствием установлено, что фигурантка уголовного дела — 37-летняя местная жительница, являясь на момент совершения противоправных действий должностным лицом одного из банков, при оформлении кредитных договоров с клиентами обманным путем похищала у последних денежные средства под предлогом страхования заемщиков от несчастных случаев и болезней. Предусмотренные для оплаты страховки деньги женщина переводила на подконтрольные ей счета, поясняют правоохранители.

Потерпевшими признаны 132 человека. Общая сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

В ходе следствия фигурантка в полном объеме возместила гражданам причиненный ущерб.



Решением суда женщина признана виновной в хищении денежных средств у клиентов банка, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении.