Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики направила в суд уголовное дело о незаконном получении кредита в размере 40 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя республики утвердил заместитель прокурора КБР. Фигурант обвиняется по части 1 статьи 176 Уголовного кодекса РФ («Незаконное получение кредита»).

По версии следствия, руководитель ООО «Лидер» в период с 18 по 29 марта 2011 года представил в Кабардино-Балкарской региональный филиал одного из банков заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении возглавляемой им компании. Фиктивные документы послужили основанием для заключения с ним кредитного договора и выдачи 40 млн рублей.

Однако в дальнейшем злоумышленник своих обязательств перед банком не выполнил, подчеркивают правоохранители. С учетом неуплаченных процентов и комиссий за обслуживание кредита банку в результате умышленных действий фигуранта причинен ущерб в размере около 63,8 млн рублей.



После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Урванский районный суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу.