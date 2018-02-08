Система передачи финансовых сообщений SWIFT увеличила скидку для России, которая действует с 1 января. Условием скидки, которая составит примерно 40% для большинства пользователей, был рост трафика на 30% по сравнению с 2015 годом. Однако отправленных сообщений в прошлом году было так много, что SWIFT увеличила дисконт, пишут «Ведомости».

Соглашение со SWIFT предусматривает три ставки дисконта в зависимости от роста трафика: на 30%, 50% или 75% (за последние 365 дней по отношению к 2015 году).

«Я счастлив подтвердить, что благодаря росту трафика за последние 12 месяцев скидка для российских пользователей переходит сразу на второй из трех уровней», — заявил директор SWIFT по Центральной и Восточной Европе Матвей Геринг.

С каждым шагом скидка увеличивается примерно на 10%, т. е. на втором уровне она составит уже 44%, объясняет человек, близкий к «Россвифту». Дисконт будет разным для каждого игрока. С получением скидки Россия переходит на фиксированную стоимость сообщения. До этого чем больше пользователь отправлял сообщений, тем меньше стоило каждое.

Скидка направлена прежде всего на мелких и средних пользователей. Около 97% клиентов SWIFT в России (на конец 2016 года всего их было 436) получат скидку более 40% на внутристрановые сообщения. Скидку получают все пользователи, говорит председатель комитета «Россвифта» Наталья Диркс, старший вице-президент Сбербанка.

«Россия — крупный держатель трафика. Полагаю, это решение принято по сугубо экономическим мотивам, оно выгодно и для SWIFT, и для российского сообщества его пользователей», — рассказывает предправления Национального расчетного депозитария Эдди Астанин, представляющий Россию в совете директоров SWIFT. Отвечая на вопрос о геополитических рисках, Астанин заявил, что SWIFT в 2014 году четко обозначил свою позицию: «Это глобальная инфраструктура, и она вне политики».