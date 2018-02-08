Басманный суд Москвы до 10 мая продлил срок содержания под стражей президента Роспромбанка Сергея Салогубова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По версии следствия, в прошлом году между банком в лице обвиняемого и физическим лицом были заключены восемь договоров уступки прав требования и пять договоров купли-продажи недвижимого имущества на общую сумму не менее 400 млн рублей. Для оплаты этих договоров физлицом был передан земельный участок в Подмосковье стоимостью свыше 1 млрд рублей. Однако участник сделки согласился продать его за 756 млн рублей.

«С учетом того что стоимость имущества и полученных прав требования по вышеуказанным договорам была меньше, еще 354 миллиона рублей физическое лицо получило от банка наличными деньгами. В действительности рыночная стоимость предоставленного земельного участка составила всего 90 миллионов рублей. Таким образом, Роспромбанку был причинен ущерб на сумму 756 миллионов рублей», — сообщили ранее в пресс-службе СК РФ. Второй участник сделки на данный момент объявлен в розыск.

Отмечается, что поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление Агентства по страхованию вкладов.