Держатели еврооблигаций Russian Standard Ltd., которым Рустам Тарико не выплатил купон, консолидировали 25% выпуска, размер которого превышает 500 млн долларов. Об этом «Ведомостям» рассказали два инвестора и человек, знающий это еще от нескольких держателей данных бумаг.

По словам инвестора, держатели планируют взыскать залог — 49% акций принадлежащего Тарико банка «Русский Стандарт» . Для запуска этой процедуры как раз и нужен блокирующий пакет, объясняет собеседник «Ведомостей», но в первую очередь нужно будет посмотреть на реакцию эмитента на требование вернуть долг и проценты. Однако уже сейчас разрабатывается стратегия судебного разбирательства.

Компания Russian Standard Ltd. выпустила еврооблигации на 451 млн долларов в 2015 году при реструктуризации двух субординированных выпусков облигаций банка «Русский Стандарт» на 550 млн долларов. Эмитентом новых бондов стала компания Тарико, формально не связанная с банком, но 49% «Русского Стандарта» были переданы в обеспечение этих бумаг.

Согласно условиям выпуска, купон по бондам выплачивался бумагами, а денежная выплата должна была произойти в октябре 2017 года. Поначалу Russian Standard обслуживала долг, но в октябре 2017-го не заплатила купон. После дефолта представители компании вели переговоры с держателями, обсуждалась и возможность выкупа бумаг ниже номинала, рассказывали «Ведомостям» держатели бумаг.

Интересы группы владельцев бондов Russian Standard представляет юридическая фирма Latham & Watkins. «Ведомости» ждут комментарий представителя Russian Standard, а представитель Latham & Watkins не ответил на вопросы.