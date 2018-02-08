Центробанк, Роскомнадзор и Росфинмониторинг к марту этого года создадут IT-систему учета активов, замороженных из-за подозрения их владельцев в финансировании терроризма. Мониторинг будет касаться средств, находящихся в банках, микрофинансовых и управляющих компаниях, операторах мобильной связи. Создать новый механизм было решено на недавнем совещании в Росфинмониторинге, пишут «Известия» .



«Ввести систему учета активов, замороженных по решениям Межведомственной комиссии по противодействию терроризму по подозрению в отмывании денежных средств и находящихся в поднадзорных организациях частного сектора», — говорится в протоколе совещания.

Сейчас банки, МФО, управляющие компании, НПФ и операторы сотовой связи передают сведения только о подозрительных операциях клиентов в Росфинмониторинг. Служба блокирует их по решению Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. Она заработала в 2015 году, ее возглавляет директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Благодаря новой системе ЦБ, Роскомнадзор и финразведка начнут оперативно оповещать правоохранительные органы о «токсичных» активах людей, подозреваемых в содействии терроризму. Средства будут конфисковываться, что позволит предотвращать теракты, рассказал газете источник, близкий к Росфинмониторингу.

«Нововведение дополнит действующий механизм. IT-система может быть создана на базе ведомства при содействии ФСБ», — добавил собеседник издания.

У такой системы много плюсов, уверена управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. Это систематизация информации, сбор статистики, обмен данными с зарубежными финансовыми организациями, которые занимаются подобной деятельностью, поясняет она. Нововведение соответствует мировой практике, отметила эксперт. В США подобный механизм заработал после сентябрьских терактов в 2001 году.

