Банк «Русский Стандарт» покинул один из его старейших менеджеров Камаль Буши. Он входил в правление и курировал премиальные карты American Express (AmEx) и Diners Club International (DCI), пишет «Коммерсант».



«Камаль Буши покинул банк, решив сосредоточиться на собственном бизнесе», — подтвердили газете в пресс-службе «Русского Стандарта». Там подчеркнули, что в рамках внутренней реорганизации весь карточный бизнес был сосредоточен в единый блок, включая проекты c AmEx и DCI. Новый блок возглавляет исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса Ростислав Яныкин (пришел в банк в начале прошлого года).

«Мой трехлетний контракт закончился в ноябре 2017 года, и я остался в банке еще на пару месяцев, чтобы помочь в переходный период и передать свои полномочия команде», — сообщил Буши. По его словам, он покинул банк, чтобы сосредоточиться на собственном проекте DavaiSravnim.ru — сайте сравнения цен в России, ориентированном на финансовые услуги и страхование.

Камаль Буши уже работал в «Русском Стандарте» в 2006—2011 годах. Он отвечал за развитие кредитных карт и эквайринга. До этого он работал в American Express и Masterсard. В 2011 году менеджер перешел в Бинбанк, где курировал карточный проект Эlixir. Буши вернулся в «Русский Стандарт» в 2014 году.

Камаль Буши объясняет, что возвратился в «Русский Стандарт», «чтобы помочь правлению и акционеру банка (Рустам Тарико) запустить новые продукты и услуги, обновить эксклюзивные соглашения с AmEx и DCI, возобновить частный бизнес Imperia Private Banking». По словам Буши, к моменту его повторного ухода из «Русского Стандарта» все цели были достигнуты. «Был подписан новый контракт с AmEx на десятки лет, соглашение с DCI еще на пять лет, а премиальное подразделение Imperia Private Banking стало прибыльным впервые за десять лет и снова готово расти», — отметил Буши.

Однако, по данным газеты, Буши по факту остался не у дел. У Imperia Private Banking есть руководитель Адель Валлиулин, который способен справиться с направлением самостоятельно, а объемы AmEx и DCI в банке сократились, поэтому их уже не требуется выделять в отдельное направление.