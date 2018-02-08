Банк России разработал проект стратегии повышения финансовой доступности в России на период 2018—2020 годов. При подготовке документа были учтены замечания и предложения, высказанные в ходе встреч и дискуссий с представителями участников российского финансового рынка, их объединений и общественных организаций, а также международный опыт и рекомендации экспертов.



Цели и приоритетные направления стратегии основаны на анализе современного состояния финансовой доступности в России. Ряд нерешенных проблем в этой области связан с особенностями страны, включая ее географические и демографические характеристики, экономические условия, а также относительно молодой возраст российского финансового рынка.

Одна из основных целей стратегии — повышение уровня доступности и качества финансовых услуг для потребителей на отдаленных, малонаселенных и сельских территориях; для групп населения с ограниченным доступом к финансовым услугам (лиц с ограниченными физическими возможностями, пожилых людей, граждан с низким уровнем дохода); для субъектов малого и среднего бизнеса. Вторая, более общая цель стратегии — повышение скорости и качества доступа к финансовым услугам для населения, имеющего доступ к Интернету.

Для достижения поставленных целей особое внимание в стратегии уделяется роли цифровых продуктов и услуг, цифровым каналам и инфраструктуре информационно-коммуникационных технологий, взаимодействию финансовых институтов с операторами связи и финансовыми агентами, изучению возможностей использования каналов доставки финансовых услуг на основе спутникового телевидения и других альтернативных технологий. При этом в документе отдельно оговаривается необходимость защиты потребителя от потенциальных рисков, которые несет использование новых финансовых технологий, и указывается, что одним из препятствий в обеспечении финансовой доступности является ментальный барьер, обусловленный недостатком опыта взаимодействия отдельных групп граждан с финансовым сектором.

Также среди ключевых факторов обеспечения финансовой доступности в России разработчики стратегии называют устранение нормативно-правовых барьеров, анализ законодательных инициатив, которые могут существенно повлиять на уровень доступности тех или иных финансовых услуг, а также совершенствование нормативной базы.

Проект стратегии принят за основу советом директоров Банка России и рекомендован для общественного и ведомственного обсуждения. После его завершения и учета поступивших предложений документ будет утвержден Банком России в окончательной редакции.

Реализация плана мероприятий по повышению финансовой доступности в соответствии со стратегией начнется после его согласования с заинтересованными ведомствами. Комментарии по проекту принимаются по 16 февраля 2018 года.