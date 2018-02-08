Райффайзенбанку не удалось оспорить решение Нижегородского УФАС оненадлежащей рекламе. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в мае 2017 года финучреждение на одном из информационных сайтов разместила баннер «Кредит от 12,9%». Низкая ставка для высоких целей Райффайзенбанк Разница в отношении».



«Реклама представляла собой баннер, состоящий из трех последовательно сменяющих друг друга изображений. Ознакомление с прочими существенными условиями рекламируемой финансовой услуги в полном объеме для потребителя не представлялось возможным, так как данные условия представлены на втором и третьем изображениях, которые сменяли друг друга с периодичностью в три секунды», — говорится в сообщении.



В августе 2017 года комиссия Нижегородского УФАС признала эту рекламу ненадлежащей, противоречащей требованиям ФЗ «О рекламе».

«АО «Райффайзенбанк» не согласилось с решением антимонопольного органа и обжаловало решение в суде первой инстанции. 7 февраля 2018 года Арбитражный суд Нижегородской области поддержал позицию антимонопольного органа и отказал банку в удовлетворении заявленных требований», — заключили в ведомстве.