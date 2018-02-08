Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Актив Банка до уровня «ruBB-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.

«Снижение рейтинга прежде всего обусловлено ухудшением конкурентных позиций банка на фоне значительного сокращения объемов его основного бизнеса и неопределенности дальнейшего развития бизнес-модели. Агентство отмечает, что за 2017 год корпоративный кредитный портфель сократился на 26%, что привело к длительному поддержанию избыточной ликвидности (в 2017 году порядка 50—60% активов размещалось банком в краткосрочные депозиты в Банке России) и невысоким показателям эффективности деятельности (ROE по прибыли после налогообложения без учета СПОД за 2017 год составила 1,8%). Негативное влияние на рейтинг оказало ухудшение качества кредитного портфеля (за период 1 января 2017-го — 1 января 2018 года доля ссуд III категории качества выросла с 15% до 23% совокупного кредитного портфеля)», — говорится в релизе.

По мнению RAEX, положительное влияние на рейтинг банка оказывают высокий уровень достаточности собственных средств (Н1.0 равен 33,5%, Н1.1 и Н1.2 — 26,1% на 1 января 2018 года) и устойчивость капитала к обесценению активов (запас капитала над нормативным минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение 9,9% остатка совокупной ссудной задолженности на 1 января 2018-го). Поддержку рейтингу Актив Банка также оказывает сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном и долгосрочном горизонтах (на 1 января 2018-го ликвидные активы покрывают 83% привлеченных средств), заключили аналитики.