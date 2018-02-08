Санируемый Промсвязьбанк (ПСБ) требует 697,1 млн рублей от своей дочерней структуры — Банка АВБ — по поданному 31 января иску о признании решений и действий (бездействий) незаконными. Третьим лицом по иску выступает банк «Возрождение» , контрольный пакет акций которого принадлежит бывшим владельцам ПСБ братьям Ананьевым. Согласно материалам суда, иск принят к производству, заседание назначено на 26 марта.

Промсвязьбанк пока не ответил на запрос РБК.

Банк АВБ контролируется Промсвязьбанком, ставшим его санатором три года назад. О санации самого Промсвязьбанка, принадлежавшего братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, ЦБ объявил 15 декабря 2017 года. Согласно данным на сайте банка, им через Promsvyaz Capital B.V. принадлежало 70,05% акций ПСБ.

В день, когда было объявлено о санации ПСБ, зампред Центробанка Василий Поздышев заявил, что ряд сделок с акциями и облигациями банка будут расследованы. Речь шла о продаже несколькими НПФ (негосударственными пенсионными фондами) около 20% акций ПСБ. Затем 22 декабря ЦБ заявил о том, что обратится в правоохранительные органы в связи с выявлением операций, проведенных руководством ПСБ и «имеющих признаки незаконных действий». Позже, 12 января, капитал банка в ходе санации был списан до 1 рубля. ЦБ также предписал братьям Ананьевым снизить долю в «Возрождении» до 10%.

Этот иск стал шестым по счету, поданным Промсвязьбанком под руководством временной администрации ЦБ. Как ранее писал РБК, банк оспаривает несколько сделок, совершенных накануне его санации, с ценными бумагами компаний, связанных с бывшими акционерами ПСБ и действующими совладельцами «Возрождения». Все указанные сделки были совершены с нарушением закона при неравноценном встречном удовлетворении, отмечалось в сообщении банка. Общая сумма исковых требований с учетом иска к Банку АВБ превышает 71,4 млрд рублей и 505 млн долларов. По одному из исков в качестве обеспечительных мер суд уже арестовал 38,1% акций банка «Возрождение», а также более 60 млрд рублей на счетах в кипрском филиале Промсвязьбанка.