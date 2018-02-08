В Генеральной прокуратуре прошло заседание постоянно действующей межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей, на котором были рассмотрены обращения ряда предпринимателей, попавших под уголовное преследование.

Как сообщает «Современный предприниматель» , с июля 2015 года органы прокуратуры внесли 13,5 тыс. представлений. По результатам их рассмотрения 6,5 тыс. должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности и 1,2 тыс. к административной. При этом в органы госвласти и местного самоуправления направлено 434 информации, а в суды 306 исковых заявлений, 891 должностному лицу было вынесено предупреждение о недопустимости нарушения требований закона. По материалам прокурорских проверок возбуждено 81 уголовное дело.