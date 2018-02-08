Правление РосЕвроБанка рекомендовало совету директоров выплатить акционерам не более 3,5 млрд рублей из полученной прибыли, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«На заседании правления АКБ «РосЕвроБанк» (АО) подведены итоги деятельности за 2017 год. Банк показал высокие результаты: чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности составила 6 миллиардов рублей, обеспечив при этом доходность капитала на уровне 19%. Активы банка увеличились на 11% и составили 191,32 миллиарда рублей, гарантийный портфель вырос на 31% до 56,44 миллиарда рублей. Учитывая размер полученной прибыли, правление банка приняло решение рекомендовать совету директоров выплатить акционерам не более 3,5 миллиарда рублей из полученной прибыли для поддержания высокой достаточности капитала и роста банка при умеренном риск-аппетите», — отмечается в релизе.

Распределение прибыли за 2017 год произойдет путем выплаты дивидендов или через процедуру buy-back (частичный обратный выкуп собственных акций), добавили в банке.