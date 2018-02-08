Инвестиционный криптовалютный фонд Blockchain Fund объявил, что планирует запустить в Москве службу экстренной психологической помощи для тех, кто переживает по поводу падения курса биткоина и обстановки на криптовалютном рынке. Психологи Blockchain Fund считают, что очень большое количество людей может нуждаться в психологической помощи.

Андрей Карпухов, основатель фонда, пояснил, что каждый пострадавший сможет рассказать свою историю квалифицированным специалистам, которые помогут ему справиться с переживаниями и вернуться к нормальной жизни, сообщает Anycoin .

На данный момент на сайте фонда нет никакой информации для обращения за поддержкой – ни обещанного номера бесплатной горячей линии психологической помощи, ни формы для записи на очные консультации. В группах Blockchain Fund в социальных сетях также нет никакой информации о старте работы психологической помощи.