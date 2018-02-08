Почта Банк благодаря внедренной системе биометрического распознавания лиц клиентов смог в 2017 году предотвратить порядка 10 тыс. мошеннических сделок объемом более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает банк, подводя итоги применения биометрических технологий в прошедшем году.

Как подчеркивают в кредитной организации, сегодня биометрические технологии применяются в ее ключевых бизнес-процессах, включая обслуживание клиентов и принятие кредитных решений. Системой распознавания лиц оснащено более 4 тыс. точек присутствия банка в отделениях почтовой связи и в стрит-ретейле, а также 50 тыс. магазинов — партнеров банка по POS-бизнесу. Кроме того, двухфакторная аутентификация (по логину/паролю и фотографии) является необходимым условием для получения сотрудниками банка доступа к CRM-системе и другим бизнес-приложениям.

«В 2017 году количество точек присутствия Почта Банка увеличилось вдвое, при этом мы не зафиксировали значительного всплеска активности кредитных мошенников. Количество заявок, которые система распознала как мошеннические, за год увеличилось на 10%, при этом их объем практически не изменился и остался на уровне 2016 года. Данную тенденцию мы объясняем в первую очередь эффектом сарафанного радио. Мошенники знают о том, что в Почта Банке внедрены биометрические технологии, и обходят нас стороной», — комментирует член правления, директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов.

В банке напоминают, что в 2015 году он одним из первых на российском финансовом рынке внедрил в промышленную эксплуатацию технологию распознавания клиентов по лицу. Платформа идентификации лиц обеспечивает сравнение биометрических параметров новых клиентов банка с параметрами уже существующих в его базе клиентов, а также сличает их с базой данных мошенников. Ежедневно система обрабатывает около 1 млн фотографий.



«Применение биометрии на основе фотографии клиента не требует закупки дополнительного оборудования и легко встраивается в процессы банка, — отмечается в релизе. — Для распознавания лица достаточно изображения с внешней или встроенной в компьютер камеры: система с высокой точностью сличает фото вне зависимости от поворота головы, макияжа, уровня освещения или разрешения камеры».