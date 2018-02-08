С электронной почты одного из сотрудников Народного банка Китая были разосланы сообщения о возможном ужесточении криптовалютного регулирования.

В письме сообщалось, что Народный банка Китая (PBOC) и Денежное управление Гонконга (HKMA) на конференции 14 февраля объявят о введении новых мер по противодействию использованию криптовалютных сервисов как розничными инвесторами, так и юрлицами, в том числе запретят майнинг и торговые криптовалютные платформы.

Как сообщает Foxcoin , многие американские СМИ получили приглашение на совместную пресс-конференцию двух регуляторов. В ответ на запрос от СМИ PBOC и HKMA ответили, что не планируют никаких подобных мероприятий.

Сотрудник подразделения Народного банка Китая в Хэфее, с электронной почты которого были отправлены сообщения, рассказал, что его почта была взломана. Вероятно, с помощью такой информации хакеры надеялись манипулировать криптовалютным рынком, который традиционно негативно реагирует на сообщения об ужесточении криптовалютного регулирования на крупных азиатских рынках.