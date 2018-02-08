В городе Артеме (Приморский край) в шестиэтажном доме произошел сильный пожар, виновником которого, по основной версии стал майнер из квартиры 28.

Подозреваемый мог либо устроить короткое замыкание, либо перегрузить электросеть. Очевидцы рассказали, что 45-летний мужчина убегал из подъезда с двумя системными блоками в руках, роняя их на бегу.

В квартире, где начался пожар, было найдено «оборудование, которое по габаритам похоже на оборудование для майнинга»: системные блоки, охладители, видеокарты и другая техника, сообщает Hi-Tech Mail.Ru .

В доме полностью сгорело восемь квартир, еще сорок получили серьезные повреждения. В тушении приняли участие десять пожарных расчетов. Жильцов поселили на турбазе рядом с городом.