Китайская платежная система LianLian объявила о своем решении присоединится к RippleNet - платежной сети, использующей технологию Ripple для ускоренного проведения международных транзакций.

При этом LianLian Pay планирует использовать xCurrent от Ripple, что позволит совершать быстрые (в течение одного дня) международные денежные переводы с использованием блокчейн технологии. Важно отметить, что этот продукт (xCurrent) не использует токен компании XRP, токен используется в xRapid, но не в xCurrent, сообщает Altcoin .

По словам Артура Чжу, генерального директора LianLian, с RippleNet еще больше улучшится сервис, в рамках которого можно будет осуществлять денежные переводы в 19 валютах. Партнерство с LianLian позволит существующим членам RippleNet выйти на китайский рынок.