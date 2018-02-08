Теперь держатели карт Masterсard Standart и MasterCard Gold Ставропольпромстройбанк, владеющие смартфонами Samsung Galaxy Note8, Galaxy S8 | S8+, Galaxy S7 edge | S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 | S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A8 | A8+, Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017), Galaxy A7 (2016) | A5 (2016), Galaxy J7 (2017) | J5 (2017), а также устройствами Gear S3 classic | frontier, Gear Sport (только NFC) могут добавить карту в приложение Samsung Pay на своем устройстве.

В отличие от устройств других производителей, использующих технологию NFC (Near Field Communication), Samsung Pay работает не только с терминалами, поддерживающими бесконтактную оплату, но и задействует собственную технологию MST (Magnetic Secure Transmission), позволяющую использовать сервис для осуществления операций оплаты даже на POS - терминалах, которые принимают только оплату с использованием контактного чипа или магнитной полосы карты.

Чтобы произвести оплату через Samsung Pay, пользователю нужно лишь прикоснуться к экрану смартфона для выбора карты и авторизоваться с помощью отпечатка пальца или PIN-кода для осуществления покупки.

Сервис Samsung Pay предоставляется клиентам Ставропольпромстройбанк на бесплатной основе.

Директор Департамента розничных операций Алексей Зубков отметил: «Ставропольпромстройбанк последовательно развивает направление карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания, уделяя особое внимание внедрению современных технологий и сервисов. Запуск Samsung Pay в Ставропольпромстройбанк при партнерстве с Samsung Electronics – это новый шаг в сторону развития бесконтактных технологий. Использование Samsung Pay для совершения безопасных и легких покупок вместе с мобильным приложением Банка позволит клиенту решать дистанционно почти все свои финансовые вопросы с помощью лишь одного устройства - смартфона Samsung».

В скором времени сервис Samsung Pay будет доступен для держателей карт платежных систем Visa и Мир.

Подробную информацию о сервисе и услугах Банка можно узнать на сайте www.psbst.ru или по бесплатному номеру 8-800-100-26-88. ПАО Ставропольпромстройбанк. Лицензия ЦБ РФ №1288 от 25.09.2015г.