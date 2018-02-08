Пакет «Привилегия» бывшего банка ВТБ 24 будет полностью перезапущен в части его продуктового предложения в рамках объединенного банка ВТБ . Так, базовой для держателя «Привилегии», как и для любого другого клиента ВТБ, станет «Мультикарта». Об этом сообщил в интервью порталу Банки.ру заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.



«Привлекательность «Привилегии» существенно повысится за счет нового наполнения. Обновленное предложение пакета мы ориентировочно сделаем в апреле 2018 года. При этом все зоны обслуживания и клиентских менеджеров для держателей пакета мы сохраним», — прокомментировал Печатников.

Последние два года ВТБ 24 несколько раз менял условия получения пакета «Привилегия». Некоторое время пакет мог получить не только премиальный клиент, но также любой ипотечный заемщик с суммой долга свыше 3 млн рублей. Однако, во II—III кварталах 2017 года в действие вступили новые условия обслуживания по пакету «Привилегия». В частности, изменились критерии предоставления сервиса Priority Pass и критерии бесплатности предоставления пакета услуг.

Как объясняет Печатников, обновление пакета «Привилегия» обусловлено тем, что часть клиентов активно использовали бонусы и привилегии в рамках пакета, но в остальном активно работать с банком не начинали.



«Привилегия» окончательно станет предложением именно для привилегированных клиентов, готовых совершать свои ежедневные расходы с ВТБ, — заявил заместитель президента — председателя правления банка. — Мы хотим стать «банком каждого дня» для всех наших клиентов. Мы хотим, чтобы клиенты не просто размещали у нас депозиты или получали кредиты , а пользовались существенно большим числом продуктов банка. Основной фокус мы делаем на сотрудничестве с клиентами, мотивируем их совершать ежедневные трансакции с нами».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

