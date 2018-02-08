Выпуск пятилетних еврооблигаций Московского Кредитного Банка (МКБ) на 500 млн долларов со ставкой купона на уровне 5,55% годовых вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Сформированная книга заявок с превалирующим международным спросом была представлена широким кругом инвесторов, включая фонды и управляющие компании, а также частные банки и финансовые институты. Географическое распределение инвесторов, участвующих в подписке на выпуск, было представлено Великобританией (32%), США (30%), странами континентальной Европы (23%), Россией (14%) и странами Азии (1%). Всего было подано более 100 заявок из 17 стран мира. Формированию книги заявок предшествовала серия встреч с институциональными инвесторами в Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне», — говорится в релизе.



На фоне переподписки книги заявок почти в три раза ставка купона была снижена более чем на 0,4 процентного пункта против верхней границы изначального ценового диапазона.