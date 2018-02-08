На фоне переподписки книги заявок почти в три раза ставка купона была снижена более чем на 0,4 процентного пункта против верхней границы изначального ценового диапазона.
Выпуск пятилетних еврооблигаций Московского Кредитного Банка (МКБ) на 500 млн долларов со ставкой купона на уровне 5,55% годовых вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов, сообщили в пресс-службе финучреждения.
«Сформированная книга заявок с превалирующим международным спросом была представлена широким кругом инвесторов, включая фонды и управляющие компании, а также частные банки и финансовые институты. Географическое распределение инвесторов, участвующих в подписке на выпуск, было представлено Великобританией (32%), США (30%), странами континентальной Европы (23%), Россией (14%) и странами Азии (1%). Всего было подано более 100 заявок из 17 стран мира. Формированию книги заявок предшествовала серия встреч с институциональными инвесторами в Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне», — говорится в релизе.
На фоне переподписки книги заявок почти в три раза ставка купона была снижена более чем на 0,4 процентного пункта против верхней границы изначального ценового диапазона.
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