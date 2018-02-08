Министерство финансов России подготовило законопроект, запрещающий букмекерским конторам принимать ставки на исход выборов и референдумов.

Согласно документу, размещенному ведомством на официальном сайте правовой информации, запрет на выборы в других странах не распространяется.

Так, ограничения относятся к «итогам голосования, результатам выборов, референдумам в период соответствующих избирательных кампаний и кампаний референдума, проводимых в РФ, либо к результатам и событиям, которые иным образом связаны с такими выборами».

Напомним, что президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года.

8 февраля ЦИК зарегистрировал кандидатом на президентских выборах телеведущую Ксению Собчак, а также поддержал регистрацию лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина. 7 февраля были зарегистрированы бизнес-омбудсмен Борис Титов, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский и лидер «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин. Ранее удостоверения кандидатов получили действующий президент РФ Владимир Путин, глава ЛДПР Владимир Жириновский и глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин (выдвиженец от КПРФ).