Премьер РФ Дмитрий Медведев рассчитывает на повышение дисциплины чиновников и лучшую защиту казны после введения в действие изменений в Бюджетном кодексе.



На заседании Кабмина председатель правительства предложил обсудить изменения в Бюджетном кодексе. «В этом законопроекте устанавливается порядок исполнения права регресса или, другими словами, права обратного требования к должностным лицам, чьи действия или бездействие причинили вред другим лицам, это конкретизация общих позиций, которые установлены Гражданским кодексом», — передает слова премьера ТАСС.

Он уточнил, что в соответствии с предлагаемыми изменениями «главные распределители бюджетных средств на всех уровнях — федеральном, региональном, муниципальном — получат возможность выступать в суде, требовать от должностных лиц, из-за которых бюджету были причинены те или иные потери, их компенсировать».

«Надеюсь, что это будет дисциплинировать чиновников, а интересы казны будут защищены лучше», — отметил Медведев.