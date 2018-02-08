Футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси стал лицом российского Альфа-Банка на 2018 год. Об этом сообщил в новом выпуске программы «Секретные материалы» на YouTube-канале комментатор Нобель Арустамян.

«Лионель Месси стал ближе к российскому футболу. Он стал лицом официального банка Чемпионата мира по футболу — Альфа-Банка. Лицом на этот год», — сказал он.

Альфа-Банк — официальный европейский банк чемпионата мира FIFA 2018.