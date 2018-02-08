Криптовалютная биржа Binance приостановила работу из-за проводящихся на площадке технических работ. Обновление системы связывают с увеличением числа пользователей и торговой активности.

В ответ на тревогу пользователей из-за увеличившегося времени неработоспособности криптобиржи, в Binance успокоили заверениями в том, что все средства клиентов на месте, но признали, что копирование и синхронизация данных происходят в напряженном режиме и требуют больше времени, чем было запланировано, сообщает Anycoin .

Вскоре работу площадки обещают возобновить в полном объеме. При этом вначале будут обрабатываться заявки на вывод средств.