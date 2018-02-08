Банк России начал тестирование принципов регулирования краудфандинговой деятельности. Результаты тестирования помогут доработать законопроект «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», говорится в сообщении регулятора.

Как напоминают в Центробанке, принципы регулирования, положенные в основу законопроекта, стали результатом деятельности специальной рабочей группы при ЦБ по мониторингу, оценке потребительских рисков и разработке предложений по регулированию сектора краудфандинга.

Более десяти крупнейших площадок, работающих в различных сегментах рынка краудфандинга и более двух лет взаимодействующих с Банком России в процессе мониторинга рынка краудфандинга, добровольно согласились примерить на себя прототип будущего регулирования.

«Тестируемые регуляторные требования не выходят за рамки действующего законодательства и направлены на улучшение системы управления рисками, раскрытие информации о деятельности площадки и реализуемых на ней проектах, разграничение квалифицированных и неквалифицированных инвесторов с точки зрения максимального риска, принимаемого инвесторами, раскрытие информации о процедурах отбора проектов, исключение конфликтов, а также создание детализированных правил ведения деятельности, в том числе связанных с порядком осуществления расчетов», — поясняется в релизе Центробанка.

В ходе заседания рабочей группы, которое прошло 7 февраля в Банке России, представители краудфандинговых площадок задали вопросы, высказали свои замечания и предложения по доработке законопроекта, отмечается в сообщении.



Итоги тестирования планируется подвести во II квартале 2018 года.