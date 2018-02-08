Окружной суд Лимассола (Кипр) запретил Промсвязьбанку держать на корсчетах в иностранных банках (Deutsche Вank, JPMorgan Chase, Credit Suisse и др.) менее 251 млн долларов. Такое решение 1 февраля кипрский суд вынес по заявлению Fintailor Investments Limited — одной из 10 иностранных компаний, с которыми Промсвязьбанк судится в московском арбитраже , пишут «Ведомости» со ссылкой на решение суда.

Суд Лимассола также запретил Промсвязьбанку делать переводы со счетов Fintailor Investments за пределы юрисдикции без согласия компании. Оба запрета наложены до разрешения спора по делу или новых приказов суда.



Эти меры приняты для обеспечения имущественных интересов компании, объяснил адвокат Константин Астафьев, представляющий интересы Fintailor Investments. Он говорит, что компания будет добиваться отмены принятых в отношении ее обеспечительных мер Арбитражным судом Москвы, поскольку «они нарушают права компании и ее клиентов».

Напомним, в конце января российский суд арестовал 60,8 млрд рублей на их счетах в кипрском филиале Промсвязьбанка, а у четырех — еще и 38% акций банка «Возрождение».



Промсвязьбанк получил иск от Fintailor Investments, подтвердил его представитель. Банк оценивает этот иск как «незаконный и необоснованный», направленный на затягивание судебного разбирательства в России. Промсвязьбанк в исках к 10 иностранным компаниям требует признать недействительными сделки купли-продажи ценных бумаг, проведенных за день до введения временной администрации в банк, говорит он.

В 2015 году, когда основные владельцы Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы приобретали «Возрождение», Fintailor Investments собрала 10,25% акций банка. Бывший топ-менеджер Промсвязьбанка ранее называл Fintailor среди компаний, связанных с Ананьевыми. Астафьев вчера заверил, что Fintailor Investments не имеет отношения к братьям Ананьевым.



Приказ суда Лимассола фактически не подпускает Промсвязьбанк к деньгам Fintailor. «Если банк по решению российского суда спишет деньги с ее счетов, он нарушит решение кипрского суда, — говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. — Суд предупреждает, что если Промсвязьбанк или его сотрудники нарушат приказ, они могут быть арестованы, а их имущество — конфисковано».

