Средняя стоимость готового бизнеса в России по итогам 2017 года сократилась на 39% и составила 1,16 млн рублей. При этом жители страны стали чаще покупать готовый бизнес — количество сделок за год выросло на 14,1%.

Но в городах-миллионниках стоимость бизнеса в основном увеличивалась. Дороже всего готовый бизнес продавался в Перми, где среднее предложение достигало 4,1 млн рублей. За год цена подскочила на 1091%. Готовый бизнес продавали по высоким ценам в Самаре (1,6 млн, рост на 172%), Санкт-Петербурге (1,5 млн, увеличение на 372%) и Новосибирске (1,4 млн, снижение на 94%). В Москве средняя стоимость готового бизнеса за год выросла на 63% и достигла 1,2 млн рублей.

Как сообщает Inc.Russia , наиболее сильный интерес предприниматели проявляли к компаниям из сферы услуг, торговым предприятиям, а также бизнесу в сфере общепита. Самый высокий объем предложения был зафиксирован в тех же категориях. Дороже всего оценивали сельскохозяйственные компании и производственные предприятия.