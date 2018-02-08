Российский рынок откроется с несущественным снижением из-за разнонаправленной динамики азиатских фондовых индексов, но при повышении на 0,4% ближнего фьючерса на индекс MSCIразвивающихся рынков. При этом в течение азиатской торговой сессии цены на нефть пытаются консолидироваться возле отметки в $65,5 за баррель после вчерашнего падения на 3,5% с $67,5. Мы ожидаем продолжения консолидации на европейской сессии, что окажет слабую поддержку рублю. Также возможен несущественный приток иностранной ликвидности на российский рынок на фоне замедления инфляции до 2,2% год-к-году и заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в текущую пятницу, что поможет ОФЗ и корпоративному сектору демонстрировать слабое снижение доходности.

Вместе с тем, с технической точки зрения, российский рынок на возросших объемах «отскочил» вверх, теперь важно консолидироваться на текущих уровнях для дальнейшего роста.