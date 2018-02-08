«ФК Открытие» не располагает информацией о причине обращения МВД в Банк России по проверке входящей в группу «Открытие» компании «Росгосстрах», сообщил ТАСС представитель банка.

«Финансовая группа «Открытие» плотно работает с правоохранительными органами, в том числе — МВД, по целому ряду направлений», — добавил он.

В Банк России поступал запрос МВД о проведении совместной проверки компании «Росгосстрах», заявил ранее журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Он добавил, что ЦБ подробно изучил деятельность «Росгосстраха» за последние несколько месяцев в ходе работы временной администрации в его материнском банке «ФК Открытие», сейчас регулятор должен принять решение, есть ли необходимость обсуждать ситуацию в «Росгосстрахе» с МВД. Чистюхин отметил также, что законодательство РФ не предусматривает формат совместных проверок.

В МВД предложили ЦБ проверить деятельность «Росгосстраха», ссылаясь на «негативные процессы» в компании, сообщалось в ответе МВД на запрос депутата Госдумы Вячеслава Лысакова. Причину убытков «Росгосстраха» в ведомстве видят в сокращении продаж полисов ОСАГО и «аномально высоких судебных выплатах». В компании ранее заявляли, что сокращение доли на рынке ОСАГО — как раз одна из мер по избавлению от убытков этого вида бизнеса, спровоцированных недобросовестными автоюристами, завышающими выплаты страховщиков в судах, и страховыми мошенниками.

В 2017 году «Росгосстрах» перешел под контроль банка «ФК Открытие», впоследствии страховщик вошел в периметр санации кредитной организации, в компании обновился совет директоров и команда топ-менеджеров. «Росгосстрах» терпит убытки из-за проблем на рынке ОСАГО, на котором долгое время был лидером: убыток компании по РСБУ за январь — сентябрь 2017 года вырос на 35% — до 35,3 млрд рублей, в 2016 году убыток по МСФО составил 33,3 млрд рублей.