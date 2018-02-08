Если в рекламе финансовых услуг сообщается хотя бы одно условие, влияющее на стоимость услуги для клиента (например, процентная ставка), то обязаны быть и все остальные. Об этом заявила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.

По ее словам, 15% всех нарушений в сфере рекламы составляют нарушения в рекламе финуслуг. «Если речь идет об офлайн-рекламе — ТВ, наружной и печатной, то эта информация зачастую располагается в нижней части изображения мелким шрифтом. Если говорить об интернет-рекламе, то и в ней такой текст размещается невоспринимаемым шрифтом либо отсутствует вовсе», — пояснила представитель ФАС.

Никитина напомнила, что в рекламном сообщении в соответствии с законом должна приводиться информация обо всех условиях, влияющих на стоимость финансовой услуги для клиента, если указано хотя бы одно из таких условий. Это значит, что если в рекламе обозначена процентная ставка, то обязательно нужно указать срок и сумму, при которой эта ставка работает, заключили в ФАС.