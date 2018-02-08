В 2017 году прирост абонентской базы Faktura.ru по клиентам – физическим лицам составил 55%, по клиентам – юридическим лицам – 13%. Новыми партнерами Faktura.ru стали 20 финансовых организаций. Важно отметить тот факт, что начиная сотрудничество по одному направлению, банки-партнеры впоследствии подключают и другие сервисы переходят на комплексное решение от Faktura.ru. В 2017 году эта практика стала массовой – расширили возможности своего онлайн-банкинга новыми сервисами Faktura.ru банк «Таврический» (ОАО), ПАО «Балтинвестбанк», ООО КБ «Кольцо Урала», «Тимер Банк» (ПАО), АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Развитие платформы Faktura.ru в 2017 году включало два основных направления: совершенствование базового (универсального) решения и работа над его модификациями, адаптированными под особые задачи банков с уникальными бизнес-процессами или аудиторией. Успех выбранной стратегии подтвержден высокими достижениями в признанных на рынке отраслевых исследованиях.

В сентябре 2017 года ДБО-провайдер Faktura.ru возглавил рейтинг функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц РА Эксперт (RAEX). Среди лучших систем интернет-банкинга было отмечено не только базовое решение Faktura.ru, которое используют 130 российских финансовых учреждений, но и кастомные решения на платформе Faktura.ru, в том числе для АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ООО «Экспобанк». Мобильное приложение Faktura.ru, внедренное в ПАО КБ «Восточный», было отмечено в рейтинге эффективности мобильных банков для смартфонов и планшетов аналитического агентства Markswebb Rank&Report. Мобильное приложение ПАО КБ «Восточный» для частных клиентов расположилось на 7-м месте в рейтинге приложений для смартфонов с ОС Android.

Отдельно необходимо отметить проводившуюся в течение всего 2017 года работу по внедрению сервисов мобильных платежей Android Pay и Apple Pay. Благодаря сотрудничеству с процессинговым центром «КартСтандарт» клиенты банков-партнеров (ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ООО «ФФИН Банк», ПАО «Совкомбанк», ООО КБ «АРЕСБАНК», ИБ ООО «Веста» и ПАО «Левобережный» и др.) получили доступ к этим современным, удобным и безопасным платежным NFC-сервисам.

Клиенты банка ПАО КБ «Восточный» и АКБ ПАО «Абсолют Банк» оценили преимущества нового чата с банком: он позволяет снизить нагрузку на колл-центр и способствует укреплению лояльности клиентов: используя этот сервис, пользователь экономит время и средства, особенно если нужно задать вопрос в зарубежной поездке. В свою очередь банк может использовать информацию, полученную в процессе общения через чат, для персонализации коммуникации с клиентом и формирования таргетированных предложений.

Обширные изменения коснулись продуктов Faktura.ru для юридических лиц. Мобильное приложение пополнилось новым платежным и просмотровым функционалом. Для крупного бизнеса, ведущего международные сделки, приятной новостью стало внедрения платежного сервиса для операций с валютой (конверсия по согласованному курсу, валютный перевод будущей датой, отправка документов валютного контроля из АБС). Для пользователей всех категорий актуален запуск авторизации по логину-паролю, значительно упрощающий доступ в интернет-банк.

В продуктах для физических лиц был сделан упор на работу с шаблонами платежей – теперь их не только можно группировать, но и создавать шаблоны без оплаты. Основным направлением стало расширение функционала мобильного приложения в соответствии с возможностями интернет-банка в парадигме mobile first. В том числе в приложении Faktura.ru теперь можно подать заявку на кредит, досрочно погасить кредит, оставить заявку на открытие счета, осуществить платежи в бюджет и многое другое.

Говоря о достижениях 2017 г. и планах на 2018 г., директор Блока ДБО и процессинга карт ГК ЦФТ Майя Глотова отметила: «Faktura.ru является мультибанковской системой, а это позволяет аккумулировать экспертизу всего рынка и реализовывать на нашей цифровой платформе все передовые и актуальные продукты и сервисы. Сильная мотивированная команда амбициозных профессионалов – залог успеха наших решений на рынке. В 2018 мы намерены закреплять и упрочивать свои позиции на рынке систем ДБО. Мы будем работать над развитием систем финансовой аналитики и бюджетирования, предлагать банкам инструменты интеллектуальных персонализированных продаж и анализа потребительского поведения и, конечно, усиливать периметры кибербезопасности системы».

Faktura.ru входит в группу инновационных компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ), работающих в сегменте информационных технологий для финансового сектора с 1991 года. Faktura.ru – это полнофункциональная технологическая платформа, предназначенная для решения стратегических задач банка по созданию единой системы дистанционного обслуживания юридических и физических лиц по каналам интернет- и мобильной связи. Ежедневно в процессинговом центре обрабатывается более полутора миллионов финансовых транзакций по счетам более 10 миллионов клиентов в более чем 130 банков РФ.

Источник: ЦФТ