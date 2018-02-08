Темпы роста российской экономики сдерживаются из-за несовершенства судебной системы, поэтому необходимо провести ее реформу, убеждены эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР). Реформа судебной системы России позволит ускорить рост экономики страны на 1—2 процентных пункта, пишут «Известия» со сылкой на доклад ЦСР «Предложения по совершенствованию судебной системы».



«Сейчас Россия теряет 1—2 процентных пункта ВВП от несовершенства судебной системы. Предложенные меры компенсируют эти потери. Если доверие к судебной системе повысится, то это приведет к дополнительному росту ВВП от притока иностранных инвестиций в нашу страну», — считает один из авторов доклада, ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев.

В среднем мировой, районный, верховный и арбитражный судьи рассматривают каждый по 3,7 дела в день. Для снижения нагрузки на судей предлагается ужесточить основания для подачи исков к россиянам со стороны налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда (ПФР). Сейчас минимальный долг гражданина должен составлять 3 тыс. рублей, чтобы ФНС и ПФР могли требовать возмещения в судебном порядке. В ЦСР эту сумму предлагают увеличить до 10 тыс. рублей, а лучше — до средней зарплаты по региону (в последнем случае количество гражданских дел сократится на 25%).

Эффективность судебной системы повысится, если сократится среднее количество дел на одного арбитра, уверена профессор РАНХиГС Светлана Бошно. Это приведет и к уменьшению расходов на администрирование налоговых и пенсионных платежей. «Экономия от этого составит 1 млрд рублей, а реформа полностью окупится уже на третий-четвертый год», — говорится в документе.

Также в ЦСР считают необходимым повысить пошлину за подачу иска юрлицами с нынешних 4 300 рублей до 10% от суммы, которую хотят взыскать с гражданина. Мера позволит принести бюджету дополнительные 70 млрд рублей. Ведь только от одних коммунальщиков за год в суды поступает 2,6 млн заявлений, а от банков — еще 3,9 млн.

Госпошлину же для граждан в ЦСР предлагают не менять (ее средний размер составляет не менее 300 рублей).



Аналитики центра Кудрина также предлагают проиндексировать зарплаты работникам судебного аппарата до средней по региону. На это потребуется 25 млрд рублей. А вот судьям зарплаты повышать не надо, убеждены в ЦСР.

В ЦСР предлагают менять не только судебную, но и пенсионную систему, нужно провести реформу госуправления и снизить долю государства в экономике. Все это позволит разогнать экономический рост до 4%.

