Владельцы карт Visa Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) могут получить шанс выиграть именной сертификат на финал Чемпионата мира по футболу FIFA™на две персоны, который пройдет в Москве, в июле 2018 года.

Чтобы стать участником акции, нужно зарегистрироваться на сайте fifa.visa.ru и в период с 5 февраля по 5 апреля оплачивать картой покупки на сумму от 300 рублей. При этом каждый чек нужно обязательно регистрировать в личном кабинете на сайте. Загрузить их можно посредством считывания QR-кода, указанного на чеке, или ввода данных по транзакции вручную во всплывающем окне (дата и сумма транзакции).

Участники акции могут побороться и за другие призы конкурса:

именной сертификат на посещение матча ¼ финала Чемпионата мира по футболу FIFA™для двоих человек

именной сертификат на посещение группового матча Чемпионата мира по футболу FIFA™ для двоих человек

наборы болельщика (с доставкой на дом)

Чем больше совершается транзакций, тем выше вероятность стать обладателем призов. Количество чеков, которые можно зарегистрировать, неограниченно. С полными правилами акции можно ознакомиться на сайте fifa.visa.ru .

Именной Сертификат для победителя и сопровождающего лица на финал Чемпионата мира по футболу FIFA™, который включает авиабилеты для победителя и сопровождающего его лица от города проживания победителя до города проведения (г. Москва) и обратно (если необходимо); размещение в 4-звездочном отеле в Москве (двухместное проживание) на 3 дня/2 ночи, включая завтрак; транспортное сопровождение на все запланированные в программе мероприятия, в том числе трансфер из/до аэропорта; встречу в аэропорту в городе проведения мероприятия; поддержку на месте со стороны персонала Visa; предоплаченный платежный инструмент Visa номиналом 14 тыс. руб.; 2 билета на финал чемпионата мира по футболу FIFA 2018; сувенирную продукцию с логотипом Visa и символикой FIFA; экскурсионный тур «Backstage Experience» на двоих до начала матча.