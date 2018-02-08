Чистая прибыль итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo по итогам 2017 года составила 3,813 млрд евро, в том числе за IV квартал — 1,344 млрд евро. Таковы данные консолидированной финансовой отчетности группы.



«Чистая прибыль по итогам четвертого квартала 2017 года составила 1,344 миллиарда евро по сравнению с 731 миллионом евро в третьем квартале 2017 года, а по итогам 2017-го составила 3,813 миллиарда евро по сравнению с 3,111 миллиарда евро в 2016-м, исключая государственный взнос и влияние приобретения Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca», — говорится в сообщении группы.



Операционные доходы за IV квартал составили 4,543 млрд евро, увеличившись на 11,4% по сравнению с III кварталом, а по итогам 2017-го — 17,177 млрд евро (рост на 1,2% по сравнению с 2016 годом). Операционные расходы за IV квартал оказались на уровне 2,403 млрд евро, а по итогам прошлого года — 8,739 млрд евро.

Операционная маржа группы Intesa Sanpaolo в IV квартале составила 2,140 млрд евро, увеличившись на 9,5% по сравнению с III кварталом, а по итогам 2017-го — 8,438 млрд евро.