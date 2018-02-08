Банк России запускает проект по доставке финансовых услуг через спутниковое телевидение для граждан, находящихся в малонаселенных или труднодоступных регионах. Его реализация также поможет людям с ограниченными возможностями и пенсионерам. Об этом говорится в проекте стратегии повышения финансовой доступности в России на 2018–2020 годы, пишут «Известия» .

«Вы отъезжаете от крупного города, и уже становится невозможным получить финансовую услугу. Наша задача — сделать так, чтобы это можно было сделать в любой точке страны», — подчеркнула первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Замысел ЦБ можно реализовать, например, создав «личный кабинет» на интернет-сайте банка только на основе спутникового ТВ, считает председатель наблюдательного совета банка «Воронеж» Мурад Салихов. Интернет-банк не требователен к скорости передачи данных, поскольку не перегружен различными графическими или видеоэлементами, отметил начальник департамента маркетинга Транскапиталбанка Анатолий Крайников.

«Стоимость услуги двухстороннего доступа к Интернету через спутник сейчас настолько низка, что можно обеспечить любой удаленный поселок даже 50 гигабайтами трафика в месяц, — говорит исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов. — Таким образом, граждане с помощью смартфона смогли бы пользоваться мобильным приложением любого банка. Это может в том числе способствовать прекращению «вымирания» отдаленных населенных пунктов, число которых сокращается каждый год».



Установка оборудования под этот проект обойдется в 17 млрд рублей, но для граждан услуги подешевеют, убеждены эксперты.



Идентификация клиентов будет проводиться через государственную систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которую банки тестируют в пилотном режиме с середины прошлого года.

Если «пилот» ЦБ окажется успешным, то граждане смогут оплатить товары по «безналу» в любом сельском магазине — там не надо будет устанавливать дорогостоящие и сложные в обслуживании телеком-терминалы.