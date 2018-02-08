В преддверии открытия Олимпийских игр в Южной Корее был запущен флешмоб в поддержку российских атлетов. Так, банки и компании «переодели» свои страницы в соцсетях в нейтральную серую «форму».

Суть флешмоба заключается в том, чтобы «переодеть» страницы компаний в социальных сетях в серые «обложки», ассоциирующиеся с нейтральным фоном, с хэштегом #FromRussia, а также в аватарки с надписью supporting athletes from Russia (поддерживаем атлетов из России).



Первым свои страницы в соцсетях переделал Тинькофф Банк. Позже к нему присоединились Сбербанк, Альфа-Банк, МТС, «МегаФон», ПС «Мир» и другие, частично или полностью изменив стиль оформления страниц.

Напомним, что по решению МОК российские спортсмены, поехавшие на Олимпиаду в Пхенчхан, вынуждены будут участвовать в соревнованиях в нейтральной форме (без символики РФ) из-за допингового скандала.