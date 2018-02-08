Российские банки начали успешно применять систему биометрического распознавания лиц при рассмотрении кредитных заявок. В банках отмечают, что такая система идентификации позволяет предотвратить мошенничества на миллионы рублей ежемесячно, пишет «Коммерсант».



Технология применяется как дополнительный способ обеспечения безопасности наряду с традиционными путями. Когда клиент обращается в банк за какой-либо услугой, его изображение и паспортные данные заносятся в базу данных. При повторном обращении платформа идентификации лиц обеспечивает сравнение биометрических параметров с имеющимися в базе, а также сличает их с информацией о мошенниках. Система с высокой точностью сравнивает фото вне зависимости от поворота головы, макияжа, уровня освещения или разрешения камеры.

Почта Банк благодаря системе биометрического распознавания лиц клиентов в 2017 году смог предотвратить порядка 10 тыс. мошеннических сделок объемом более 1,5 млрд рублей, рассказал директор финорганизации по управлению рисками Святослав Емельянов. По его словам, количество заявок, которые система распознала как мошеннические, за 2017 год выросло на 10%, но суммы потенциальных мошеннических сделок уменьшились.

«Подобная система позволяет отклонять большую часть мошеннических заявок, оформленных по поддельным паспортам», — подтверждает начальник управления расследования мошенничества банка «Ренессанс Кредит» Сергей Афанасьев. Общая экономия для банка составляет 8–10 млн рублей в год, это около 150 заявок, уточнил он.

В пресс-службе Тинькофф Банка отметили, что благодаря технологии распознавания лиц экономят «десятки миллионов рублей каждый месяц».

Снижением риска мошенничеств за счет применения биометрических технологий интересуются во многих крупных банках. «В ВТБ идет подготовка к реализации проекта по сбору и использованию биометрических данных», — отметил старший вице-президент банка Иван Пятков. В Альфа-Банке тестируют решения с биометрическим распознаванием лиц для повышения уровня сервиса. Рассматривают вопрос внедрения такого сервиса и в ОТП Банке.



Однако хранение биометрических данных клиентов в базах данных банка сопряжено с огромным риском — хищение такой информации несоизмеримо опаснее кражи паролей или кодов, указывают эксперты. «Глаза и отпечатки пальцев — одни на всю жизнь, их невозможно заменить, как скомпрометированный паспорт или банковскую карту», — говорит руководитель рабочей группы «Защита информации и безопасность инфраструктуры в платежных системах» НП НПС Александр Виноградов. Так что внедрять биометрию, уверен он, могут лишь банки с высочайшим уровнем информационной безопасности и защиты.