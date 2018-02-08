Банк «Русский Стандарт» совместно с платежной системой Mastercard запустил новую премиальную программу — Mastercard Airport Experiences. Новая привилегия предоставлена держателям элитных карт Imperia и Imperia Platinum.

«Программа Mastercard Airport Experiences теперь доступна на российском рынке, с ней появилась возможность посещать более 950 бизнес-залов в аэропортах во всем мире. При этом не нужно возить с собой карты лояльности — достаточно просто взять с собой карту Mastercard со специальным значком на ней и предъявить ее на входе в зал или скачать мобильное приложение и получить QR-код для доступа», — говорится в релизе.

Приложение Mastercard Airport Experiences уже доступно в русскоязычных App Store и Google Play.