Государственная компания «Автодор» и ее генеральные подрядчики (исполнители) в 2017 г. заключили с малыми и средними предприятиями договоры на общую сумму 15,55 млрд руб. по 89 видам товаров и услуг, из которых 52 позиции относятся к заказам строительно-монтажных работ.

По словам председателя правления государственной компании «Автодор» Сергея Кельбаха, госкомпания строит новые современные автомагистрали. Это сложные инженерные капиталоемкие инфраструктурные объекты. Получив подряд, малые и средние предприятия получают долгосрочную перспективу, а государственная компания - базу надежных качественных подрядчиков. Это взаимовыгодный процесс.

Как сообщает агентство «Москва» , ссылаясь на пресс-службу компании, в «Автодоре» утвержден целый реестр товаров, работ и услуг, поставляемых только субъектами МСП. Малые предприятия выполняют для компании проектные, строительно-монтажные, земельно-кадастровые, научно-исследовательские работы, то есть фактически весь спектр работ и услуг, закупаемых госкомпаний при начальной (максимальной) цене договора до 400 млн руб.

В 2017 г. по итогу проведения закупочных процедур по перечню было заключено прямых договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму 5,6 млрд руб.

По словам Кельбаха, инновации могут стать той нишей, где малые предприятия могут найти самое эффективное применение.