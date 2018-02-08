Вкладчикам краснодарского банка «Новопокровский», чья лицензия была отозвана 4 декабря 2017 года, выплачено уже 6,46 млрд рублей. Такие данные на 5 февраля 2018 года приводятся на сайте Агентства по страхованию вкладов в четверг, 8 февраля.

Агентство напоминает, что расчеты с вкладчиками «Новопокровского» осуществляются с 14 декабря 2017 года. Страховое возмещение выплачивается в шести субъектах РФ. Агентами АСВ по выплатам выступают Росбанк и Россельхозбанк. В частности, последний, как сообщалось, привлечен для расчетов с вкладчиками, проживающими в станице Новопокровской Новопокровского района Краснодарского края.

В релизе АСВ указано, что выплаченная вкладчикам «Новопокровского» сумма составляет 95,6% размера страховой ответственности агентства по данному страховому случаю. Свои деньги получили назад 7,3 тыс. вкладчиков.



Ранее АСВ сообщало, что за страховым возмещением на сумму около 6,8 млрд рублей могут обратиться порядка 8 тыс. вкладчиков банка «Новопокровский».

