Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление офшорной компании «Сезария Лимитед» о включении долга перед ней в размере 8,9 млрд рублей в реестр требований кредиторов бизнесмена Тельмана Исмаилова, находящегося в международном розыске. Об этом накануне сообщило РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Финансовый управляющий имуществом должника Валерий Кубелун, а также конкурсные кредиторы — ООО «Руслайн-2000» и БМ-Банк просили суд отказать в заявлении офшора.

Арбитраж 16 марта 2017 года открыл процедуру реализации имущества Исмаилова, признав бизнесмена банкротом.

Пресс-служба Следственного комитета РФ 5 декабря 2017 года сообщила, что сотрудниками главного управления по расследованию особо важных дел вынесено постановление о привлечении бизнесмена, бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в качестве обвиняемого по делу об убийстве и незаконном обороте оружия.

Следствие считает, что Исмаилов является организатором убийства предпринимателя Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева в 2016 году. В разработке плана бизнесмену помогали его братья Рафик и Вагиф Исмаиловы, исполнителем же преступления был Мехман Керимов. Как сообщалось ранее, тела убитых с огнестрельными ранениями были обнаружены в мае прошлого года во внедорожнике Toyota Land Cruiser на обочине 30-го километра Новорижского шоссе.

В настоящее время Керимов и Рафик Исмаилов заключены под стражу. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста.



«Соответствующие материалы для организации международного розыска обвиняемого Тельмана Исмаилова по линии Интерпола направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.