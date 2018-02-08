Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ бенефициару Международного Промышленного Банка (МПБ) Сергею Пугачеву в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам взыскания с него и других топ-менеджеров банка 75,6 млрд рублей, сообщили РАПСИ в суде.

Тем самым суд отклонил апелляционную жалобу Пугачева на определение столичного арбитража от 19 октября 2017 года. Тогда ему было отказано в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения о взыскании денежных средств.

По мнению адвокатов экс-сенатора, процесс прошел с многочисленными нарушениями закона, и сегодняшнее постановление будет обжаловано в вышестоящих инстанциях. Кроме того, готовится жалоба в ЕСПЧ.

Пресс-служба заявителя ранее сообщила, что Пугачев как истец многократно обращался с просьбой оповестить его о дате и месте судебного заседания, «однако ни он, ни его французский адвокат, который должен был участвовать в процессе, не были уведомлены о том, что рассмотрение состоится именно сегодня». По его мнению, 19 октября столичным арбитражным судом было принято заведомо незаконное решение без оповещения и присутствия истца и его адвокатов.

Столичный арбитраж в апреле 2015 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек Пугачева и других топ-менеджеров банка к субсидиарной ответственности. Суд признал ответчиков виновными в совершении действий, приведших к банкротству кредитной организации, в частности в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов.

Арбитраж решил взыскать с Пугачева 75,6 млрд рублей в счет погашения долгов банка, в том числе около 68,5 млрд рублей солидарно с последним председателем правления банка Мариной Илларионовой и около 7,2 млрд рублей солидарно с двумя другими бывшими председателями правления Александром Диденко и Алексеем Злобиным. Вышестоящие инстанции оставили в силе это решение суда.