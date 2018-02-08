Курс доллара на московской бирже держится на уровне 57 рублей 60 копеек, евро торгуется на уровне 70 рублей 80 копеек.

Котировки нефти упали до минимальных значений с конца прошлого года. Минфин провел очень удачный аукцион ОФЗ. Банк России завтра примет решение по ключевой ставке, констатирует Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн».

«Реализовался, по сути, только один из рисков для рубля - коррекция на нефтяном рынке. Очередной риск - снижение интереса инвесторов к российским долговым бумагам. Он будет реализовываться в более долгосрочной перспективе по мере повышения ставок в США и снижения ставок в России. Вполне вероятно, что основной риск для рубля сейчас - высокий объем покупок валюты со стороны Минфина. Наши прогнозы по доллар/рублю сохраняются без изменений. Целями для роста курса являются отметки 58 - 59 рублей за доллар. Однако, вероятно есть смысл подчеркнуть, что этот прогноз будет актуален прицепах на нефть выше 60$ за баррель. При более сильном снижении нас будут ждать куда более высокие уровни по американской валюте» - поясняет эксперт.

«По значениям пары доллар/рубль мы снова обновляем прогноз, на этот раз до 57-58 руб. за «американца», а по значениям пары евро/рубль – меняем прогноз до 70-71 руб. за евро. По курсу тенге к доллару меняем прогноз до 322-324 тенге за доллар, а по курсу тенге к рублю – до 5,75-5,8 тенге за рубль», - прогнозирует Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари.