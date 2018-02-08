Алмазная биржа Израиля выпустит две цифровые валюты для повышения прибыльности, скорости ведения, а также прозрачности бизнеса.

Биржа планирует запустить две монеты. Пресейл первой монеты под названием Cut был запущен 5 февраля в рамках седьмой Международной алмазной недели. Вторая монета под названием Carat будет выпущена позже.

Cut будет использоваться в расчетах p2p. Трейдеры смогут получить цифровые кошельки после проверки биржей. Транзакции будут проходить верификацию в течение нескольких минут, после чего они станут доступны в блокчейне, при этом личные данные человека, осуществившего перевод, останутся скрытыми. Биржа будет предоставлять их только регуляторам по официальному запросу.

Монету Carat выпустят для институциональных инвесторов и крупных ритейлеров, которые захотят вложиться в рынок.

Цена монет будет определяется по алгоритму, так как алмазы оцениваются в индивидуальном порядке, поскольку каждый камень имеет свои отличия, сообщает Reuters .