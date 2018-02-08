Альфа-Банк рассчитывает, что полностью восстановит работу с таможенными гарантиями в марте 2018 года.

«В конце прошлого года банк досрочно «выбрал» ранее аллокированные, максимально возможные по закону средства на предоставление услуг таможенных гарантий и по собственной инициативе временно сократил свою деятельность в этом сегменте», — сказали Банки.ру в пресс-службе банка.



В ней отметили, что полностью восстановить лимиты ФТС на этот вид деятельности кредитная организация планирует в марте. При этом действующих клиентов это никак не затронет, подчеркнули в Альфа-Банке.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Альфа-Банк по собственному желанию временно вышел из реестра организаций, выдающих банковские гарантии уплаты таможенных пошлин и налогов. Согласно приказу ФТС, Альфа-Банк был исключен из реестра с 1 февраля.