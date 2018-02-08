Базирующийся в Самаре АктивКапитал Банк обновил состав совета директоров. Новый состав совета был избран на состоявшемся накануне внеочередном общем собрании акционеров кредитной организации.

В частности, в совет директоров были переизбраны совладельцы банка Алексей Леушкин (председатель совета директоров) и Григорий Оганесян (председатель правления банка), а также ректор Самарского государственного экономического университета Габибулла Хасаев.

Кроме того, в качестве независимых директоров в совет вошли Виктор Гуднев и Владимир Сластенин.

Как указано в справке кредитной организации, трудовой стаж Виктора Гуднева составляет около 50 лет, он награжден медалью «За трудовую доблесть». С февраля 2018 года Гуднев работает в ООО «РУТЭК».

Владимир Сластенин — известный самарский банкир с 25-летним опытом работы в финансовой сфере. Занимал руководящие должности в самарских и федеральных банках. С августа 2015 года возглавлял департамент финансов администрации Самары, с июля 2016-го по октябрь 2017-го занимал пост первого заместителя главы города.

«Привлечение новых независимых директоров позволит АктивКапитал Банку использовать их опыт для решения стратегических задач и дальнейшего развития», — отмечается в релизе финучреждения.



Согласно материалам банка, из совета директоров вышли Диляра Селезнева и Леонид Решетников (они значились в качестве членов совета директоров в последнем раскрываемом списке аффилированных лиц банка — на 31 декабря 2017 года).