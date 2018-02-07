В ВТБ утвердили изменения в составе правления, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«7 февраля 2018 года состоялось заседание наблюдательного совета банка ВТБ, на котором было принято решение избрать Андрея Пучкова первым заместителем президента — председателя правления банка ВТБ. Андрей Пучков будет курировать юридическое и административное направления в ВТБ, а также работу с непрофильным бизнесом и проблемными активами группы», — говорится в релизе.

Кроме того, набсовет решил избрать Наталию Германову членом правления банка ВТБ с даты согласования ее кандидатуры ЦБ. Она будет отвечать за маркетинг, рекламу и взаимодействие со СМИ в группе ВТБ.

Андрей Пучков и Наталия Германова избраны на срок до 9 июня 2022 года включительно.